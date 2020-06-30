2020-06-30T11:13:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязанской области 30 июня выявили еще 43 зараженных коронавирусом человек

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области. Всего болеют 5197 жителей региона
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В Рязанской области 30 июня выявили еще 43 зараженных коронавирусом человек.В Рязанской области 30 июня выявили еще 43 зараженных коронавирусом человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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30 июня в Рязанской области выявили еще 43 случая заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 5197 человек.

Еще 40 положительных тестов находится на подтверждении в региональном минздраве. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5237 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - докладывают чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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