Пьяный рязанец на «Жигулях» сбил 4-летнюю девочку

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:48:05+03:00

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Вечером 29 июня в селе Красное Сапожковского района 35-летний водитель за рулем автомобиля «Жигули» седьмой модели сбил 4-летнюю девочку, которая шла по краю дороги со своей бабушкой. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

В результате дорожного происшествия ребенок получил травмы. ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Полиция установила, что водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В его организме обнаружили 0,586 мг/л алкоголя.

Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU