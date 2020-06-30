Пьяный рязанец на «Жигулях» сбил 4-летнюю девочку
Вечером 29 июня в селе Красное Сапожковского района 35-летний водитель за рулем автомобиля «Жигули» седьмой модели сбил 4-летнюю девочку, которая шла по краю дороги со своей бабушкой. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.
В результате дорожного происшествия ребенок получил травмы. ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Полиция установила, что водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В его организме обнаружили 0,586 мг/л алкоголя.
Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU