Двенадцать домов Рязани и детсад остались без холодной воды
В Рязани до 14:00 отключили подачу холодной воды на улице Юбилейной, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
30 июня воды не будет по следующим адресам:
- ул. Юбилейная, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11 (д/сад), д. 12.
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ИСТОЧНИК KP.RU