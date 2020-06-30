В Рязани изменился порядок зачисления в детсады
В Рязани изменился порядок зачисления в детские сады на 2020-2021 учебный год. Причина изменения – ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
Как отмечается в официальном документе, для зачисления теперь не нужно приходить лично в детский сад. Для подтверждения согласия необходимо просто позвонить в дошкольное учреждение в течение двух недель после выхода приказа о зачислении.
Если родители или другие законные представители не уложатся в указанный срок, место предоставят другому ребенку в порядке очередности.
После подтверждения о зачислении родителям нужно будет в течение 60 дней собрать все необходимые медицинские документы и заключить с детсадом соглашение о предоставлении образовательных услуг.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU