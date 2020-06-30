В Рязани изменился порядок зачисления в детсады

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:43:13+03:00

Весь процесс проходит теперь дистанционно, без личного посещения дошкольного учреждения

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В Рязани изменился порядок зачисления в детские сады на 2020-2021 учебный год. Причина изменения – ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

Как отмечается в официальном документе, для зачисления теперь не нужно приходить лично в детский сад. Для подтверждения согласия необходимо просто позвонить в дошкольное учреждение в течение двух недель после выхода приказа о зачислении.

Если родители или другие законные представители не уложатся в указанный срок, место предоставят другому ребенку в порядке очередности.

После подтверждения о зачислении родителям нужно будет в течение 60 дней собрать все необходимые медицинские документы и заключить с детсадом соглашение о предоставлении образовательных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU