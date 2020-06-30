Почтовые отделения Рязанской области не будут работать 1 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:27:57+03:00

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1 июля, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения или неодобрения изменений в Конституцию РФ станет выходным для отделений почтовой связи по всей Рязанской области. 30 июня отделения Почты России будут работать по обычному графику. Об этом сообщает региональное УФПС.

«Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU