2020-06-30T09:27:57+03:00
Общество

Почтовые отделения Рязанской области не будут работать 1 июля

УФПС рассказало о графике работы
Яков РЫКОВ
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1 июля, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения или неодобрения изменений в Конституцию РФ станет выходным для отделений почтовой связи по всей Рязанской области. 30 июня отделения Почты России будут работать по обычному графику. Об этом сообщает региональное УФПС.

«Уточнить режим работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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