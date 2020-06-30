В Рязани протекает крыша Успенского собора

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:28:23+03:00

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Крыша Успенского собора дала течь. Вода попадает на своды и протекает ниже, угрожая значительными дальнейшими проблемами историческому зданию. Рязанская епархия бьет во все колокола, чтобы спасти свою собственность.

«Работы необходимо начинать как можно скорее, пока идет благоприятный для этого сезон, и, со своей стороны, епархия готова восстановить позолоту на главке Христорождественского собора, взяв на себя заботу о материалах и самом процессе реставрации», - говорится в сообщении епархиальной пресс-службы.

Сотрудники епархии говорят о необходимости в кратчайшие сроки устранить течь, образовавшуюся из-за давления строительных лесов, и предотвратить ухудшение ситуации со зданием, которое и так претерпело немало испытаний за века существования.

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ИСТОЧНИК KP.RU