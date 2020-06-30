На месте строительства дома на Фирсова проведут выездное совещание
Заместитель главы администрации Рязани Сергей Савин проведет выездное совещание с инициативной группой горожан на месте строительства дома №14 по улице Фирсова, сообщает пресс-служба горадминистрации. Такое поручение чиновнику дала глава администрации Елена Сорокина.
Напомним, в начале июня во время строительных работ на улице Фирсова обвалилась часть дороги и тротуар (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU