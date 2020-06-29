Пользователи интернета пожаловались на дикие очереди при входе на вокзал «Рязань-2»
В воскресенье вечером, 28 июня, в группе «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован небольшой видеоролик, запечатлевший огромную очередь при входе на железнодорожный вокзал «Рязань-2».
Автор поста назвал все происходящее «бардаком», а также призвал рязанцев и гостей города приезжать на вокзал заранее, чтобы просто напросто не опоздать на свой поезд. «Полчаса до поезда, как оказалось, слишком мало» - говорит автор.
«Комсомольская правда» уже обратилась за комментариями по данной ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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