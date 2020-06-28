В Михайловском районе от удара молнии погиб мужчина

28 Июнь 2020 2020-06-28T21:41:59+03:00

Ему было всего 29 лет

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В воскресенье, 28 июня, в селе Низок Михайловского района около двух часов дня от удара молнии погиб 29-лений местный житель. Издательство «Пресса» сообщает, что перед дождем мужчина работал в огороде, но когда начался ливень с градом в дом не пришел. Обеспокоенная супруга пошла искать мужа и обнаружила его лежащим на земле.

Женщина сразу же позвонила в «скорую», но приехавшие медики лишь констатировали смерть мужчины.

Причиной гибели, по предварительным данным, стал удар молнии. По данному факту Михайловский МСО СК России по Рязанской области проводит доследственную проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU