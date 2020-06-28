На автодороге Рыбное - Константиново произошло массовое ДТП
Пострадал один из водителей и его пассажирка
Фото с места ДТП.
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В воскресенье, 28 июня, на 3-м километре автодороги Рыбное – Константиново произошла серьезная автоавария с участием трех автомобилей. Столкнулись Renault Sandero, Ford Focus и Mazda CX5. По сообщению пресс-службы УМВД по Рязанской области, в ДТП пострадали два человека: 48-летинй водитель Renault Sandero и его 47-летняя пассажирка.
Пострадавшим потребовалась помощь врачей. Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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