2020-06-28T13:29:40+03:00
Происшествия

МЧС по Рязанской области опубликовало экстренное метеопредупреждение

Сильный ветер и сильные дожди надвигаются на Рязанский регион
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Днем в воскресенье, 28 июня, Главное управление МЧС по Рязанской области опубликовало экстренное метеопредупреждение. Ведомство, ссылаясь на данные рязанского гидрометцентра, сообщает, что в ближайшие три часа (а где-то уже и через час) в Рязанскую область придут сильный ветер (с порывами до 13-18 метров в секунду) и сильный дождь. В отдельных районах ожидается град. Неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца суток.

Напомним, что пришедший в областной центр 27 июня ливень затопил город. Ливневые канализации не смогли справиться с выпавшими осадками как минимум на Вокзальной и Почтовой улицах. А на улице Щердина упавший старинный вяз повредил два исторических особняка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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