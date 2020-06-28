МЧС по Рязанской области опубликовало экстренное метеопредупреждение
Днем в воскресенье, 28 июня, Главное управление МЧС по Рязанской области опубликовало экстренное метеопредупреждение. Ведомство, ссылаясь на данные рязанского гидрометцентра, сообщает, что в ближайшие три часа (а где-то уже и через час) в Рязанскую область придут сильный ветер (с порывами до 13-18 метров в секунду) и сильный дождь. В отдельных районах ожидается град. Неблагоприятные погодные явления сохранятся до конца суток.
Напомним, что пришедший в областной центр 27 июня ливень затопил город. Ливневые канализации не смогли справиться с выпавшими осадками как минимум на Вокзальной и Почтовой улицах. А на улице Щердина упавший старинный вяз повредил два исторических особняка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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