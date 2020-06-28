В Рязани зацементировали сток для дождевой воды

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:02:25+03:00

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28 июня пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичная Рязань» выложили фотографии зацементированного канала для стока дождевой воды. Сообщается, что данное ноу-хау расположено возле дома 70/1 по Первомайскому проспекту. Видимо, подобным образом кто-то борется с неровностями тротуара…

Напомним, что пришедший в областной центр 27 июня ливень затопил город. Ливневые канализации не смогли справиться с выпавшими осадками как минимум на Вокзальной и Почтовой улицах. А на улице Щердина упавший старинный вяз повредил два исторических особняка.

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ИСТОЧНИК KP.RU