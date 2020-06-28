Один человек умер, один поправился, 44 заразились – актуальные данные по COVID-19 в Рязани на 28 июня

28 Июнь 2020 2020-06-28T11:34:08+03:00

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Утром в воскресенье, 28 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в Рязанской области сообщил, что за сутки в регионе выявлено 44 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество заболевших достигло 5113 человек.

Еще 41 положительный тест находится на подтверждении. Вместе с ними общее число заболевших достигло 5154 человек.

Согласно данным федерального штаба также за сутки в Рязанской области увеличилось число летальных случаев от коронавируса – теперь их 19.

Один человек поправился. Общее количество выздоровевших - 3396.

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ИСТОЧНИК KP.RU