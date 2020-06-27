Мощный ливень затопил центральные улицы Рязани

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:09:26+03:00

Под водой оказались улицы Вокзальная, Почтовая и другие [видео]

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27 июня на Рязань обрушился мощный ливень, который затопил часть городских улиц. Ливневые канализации не смогли справиться с выпавшими осадками как минимум на Вокзальной и Почтовой улицах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/787463" frameborder="0"></iframe> Мощный ливень затопил улицы Рязани.

Напомним, несколько дней назад во время отчета перед депутатами Рязанской городской Думы глава городской администрации Елена Сорокина предложила народным избранникам сравнить уличные потопы с раковиной на кухне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/787465" frameborder="0"></iframe> Мощный ливень в Рязани.

— Представьте, у вас на кухне слив в раковине работает исправно. А попробуйте быстро вылить пятилитровую кастрюлю: вода уйдет, но не сразу, — сказала чиновница (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU