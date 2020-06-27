Мощный ливень затопил центральные улицы Рязани
27 июня на Рязань обрушился мощный ливень, который затопил часть городских улиц. Ливневые канализации не смогли справиться с выпавшими осадками как минимум на Вокзальной и Почтовой улицах.
Мощный ливень затопил улицы Рязани.
Напомним, несколько дней назад во время отчета перед депутатами Рязанской городской Думы глава городской администрации Елена Сорокина предложила народным избранникам сравнить уличные потопы с раковиной на кухне.
Мощный ливень в Рязани.
— Представьте, у вас на кухне слив в раковине работает исправно. А попробуйте быстро вылить пятилитровую кастрюлю: вода уйдет, но не сразу, — сказала чиновница (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU