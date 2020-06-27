Рязанцы сняли на видео безумный град

27 Июнь 2020 2020-06-27T19:30:33+03:00

На областной центр обрушились мощный ливень, грозы и град [огненное видео]

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Днем 27 июня на Рязань обрушился мощный ливень и град. Градины, доходившие порой размером с крышку полуторалитровой бутылки газировки, методично обстреливали припаркованные машины. Каким-то из них были нанесены механические повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/787455" frameborder="0"></iframe> Безумный град на улице Вокзальной в Рязани.

Напомним, ранее Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждало рязанцев об ухудшении погоды, в том числе с дождем грозой и градом. Ожидания синоптиков сбылись.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/787456" frameborder="0"></iframe> Безумный град на улице Сенной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/787460" frameborder="0"></iframe> Безумный град в Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU