Рязанцы сняли на видео безумный град
Днем 27 июня на Рязань обрушился мощный ливень и град. Градины, доходившие порой размером с крышку полуторалитровой бутылки газировки, методично обстреливали припаркованные машины. Каким-то из них были нанесены механические повреждения.
Безумный град на улице Вокзальной в Рязани.
Напомним, ранее Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждало рязанцев об ухудшении погоды, в том числе с дождем грозой и градом. Ожидания синоптиков сбылись.
Безумный град на улице Сенной.
Безумный град в Рязани.
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Под водой оказались улицы Вокзальная, Почтовая и другие (дружно смотрим видео).
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ИСТОЧНИК KP.RU