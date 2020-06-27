УМВД возбудило дело после митинга против рязанского журналиста

27 Июнь 2020 2020-06-27T17:26:40+03:00

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Рязанские полицейские проводят проверку по факту несанкционированной акции, прошедшей поздно вечером 26 июня на улице Почтовой. Поводом для акции послужило творчество блогера и главного редактора сетевого издания «Своя колокольня» Михаила Комарова.

- Отделом МВД России по Советскому районы Рязани возбуждено дело об административном правонарушении, поводом для которого стал несанкционированный митинг на улице Почтовой, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

Также в полиции добавили, что в настоящий момент проводится проверка в ходе которой предстоит выяснить, кто является организатором данной акции, а также определить участников незаконного мероприятия.

Напомним, что за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга предусмотрена административная ответственность, где возможны санкции в виде административного ареста до 20 суток или штрафа в размере до 300 000 рублей, а при повторном нарушении - административный арест до 30 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU