В Рязанской области выявили 42 человека, заболевших коронавирусом

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:06:31+03:00

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области на 27 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости по коронавирусу в Рязани и области на 27 июня

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27 июня в Рязанской области выявили 42 случая заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 5069 человек. Еще 44 положительных теста находятся на подтверждении в минздраве.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5113 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU