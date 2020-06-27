2020-06-27T12:31:37+03:00
Политика

Юлия Рокотянская: «Голосуя, мы выбираем будущее нашей страны»

С учетом эпидемиологической обстановки и необходимости соблюдения требований к безопасности населения голосование проводится в течение недели
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Юлия Рокотянская: «Голосуя, мы выбираем будущее нашей страны».Юлия Рокотянская: «Голосуя, мы выбираем будущее нашей страны».
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27 июня глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская приняла участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке, расположенном в музыкальной школе № 1 на ул. Ленина.

- Конституция России – основной закон, по которому живет наше государство. В эти дни каждый из нас должен проявить свою гражданскую позицию и принять участие в голосовании. Голосуя, мы выбираем будущее нашей страны, нашего города, наших граждан, - отметила Юлия Рокотянская.

С учетом эпидемиологической обстановки и необходимости соблюдения требований к безопасности населения голосование проводится в течение недели - с 25 июня по 1 июля с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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