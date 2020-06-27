2020-06-27T11:48:48+03:00
Общество

Часть рязанских маршруток уедет в Челябинск

Автобусы будут белого цвета, но кто конкретно будет поставлять транспорт - неизвестно
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Часть рязанских маршруток уедет в Челябинск.Часть рязанских маршруток уедет в Челябинск.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшее время часть маршруток Рязани направятся в Челябинск. Об этом портаоу «Пчела» сообщил учредитель ООО «Консул» Сергей Вербовский.

— Автобусы мы пригнали из Твери, они оформлены в лизинг. Работать транспорт будет в Челябинске. Планируем привезти еще партию из Рязани. Сколько — пока не будем уточнять, — казал предприниматель.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что зарегистрированная в феврале этого года в Рязани фирма, намерена участвовать как минимум в 17 из 19 конкурсов на право транспортного обслуживания пассажиров в Санкт-Петербурге. Речь идет об ООО «Управляющая компания «Рязаньинвеставто» (далее - УК «РИА»). Компания связана с одним из крупнейших перевозчиков Подмосковья - ГК «Ранд Транс» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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