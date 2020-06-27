2020-06-27T12:29:28+03:00
Общество

Учителя призывают рязанских родителей голосовать «за» поправки в Конституцию

Причем сообщения рассылают через группы в которых обсуждаются школьные вопросы
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Такое сообщение получили некоторые родители учеников.Такое сообщение получили некоторые родители учеников.
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Рязанских родителей призывают голосовать «за» поправки в Конституцию РФ. Причем сообщения с агитацией рассылают от имени классных руководителей в групповых чатах школ.

В распоряжении «Комсомолки» оказался скрин сообщения, в котором учитель из МБОУ «Школа №28» без альтернатив предлагает родителям отдать свой голос «за» изменения главного закона страны.

«Уважаемые родители, добрый день. 1 июля голосование за поправки в Конституцию РФ», - говорится в сообщении.

Причем, о том, что можно проголосовать и против в сообщении почему-то умалчивается. Но один из родителей в ответе классной даме, все-таки написал: «или против». Другие родители из этой школы также подтвердили «Комсомолке», что получили подобные сообщения.

Напомним, голосование по поправкам началось 25 июня и завершится 1 июля. В этом году из-за сложной противоэпидемической ситуации проголосовать можно не только на избирательном участке, но и на дому. Причем никаких оснований для такого волеизъявления не требуется, достаточно просто оставить соответствующую заявку в УИК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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