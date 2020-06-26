Рязанский депутат накормил волонтеров УИКа

26 Июнь 2020 2020-06-26T22:04:48+03:00

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Депутат облдумы Владислав Сафронов на своей странице «ВКонтакте» поделился личным опытом голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

«Пришел на участок, все сотрудники избирательного участка в масках, специальных халатах и экранах. Прямо на входе замерили температуру, выдали набор: маску, перчатки, индивидуальную ручку», - написал в своем посте народный избранник.

Также Владислав Сафронов рассказал, что принес с собой сладости для волонтеров УИКа, а организацию работы участка отметил, как грамотную и четкую.

В тоже время корреспондент «Комсомолки», принявший участие в предварительном голосовании в здании школы №55, после измерения температуры узнал, что она равна 35,2 градусам. Это может свидетельствовать либо о тяжелом заболевании, либо о неисправности прибора. Учитывая, что в тот день самочувствие нашего коллеги было великолепным, предположим, что причина все-таки в неисправности техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU