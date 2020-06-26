Сорокина предложила привести Рязань к радиально-кольцевой структуре

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:03:20+03:00

Об этом глава администрации областного центра сообщила на заседании городского парламента

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26 июня во время заседания городского парламента глава администрации областного центра Елена Сорокина рассказала о стремлении привести Рязань к радиально-кольцевой структуре. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

- Касаемо расширения города, есть стремление привести его к радиально-кольцевой структуре. Она уже начинает формироваться, и ее нужно усиливать, чтобы в результате мы получили дополнительные выезды и подъезды к таким районам, как Московский, Приокский, Канищево и Песочня, - заключила Сорокина.

Также сити-менеджер поделилась, что для осуществления этих планов, город должен выкупать земли у собственников. Тогда, по ее мнению, удастся сбалансировать развитие территорий.

Напомним, среди городов имеющих радиально-кольцевую структуру, можно выделить Москву, Париж и Вену. А среди главных недостатков такого планирования - неизбежную транспортную перегрузку центральной части города.

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ИСТОЧНИК KP.RU