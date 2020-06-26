2020-06-26T19:01:34+03:00
Общество

В Рязанскую область придет похолодание

В понедельник температура будет на 10 градусов ниже по сравнению с субботой
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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие выходные 27-28 июня на территории области ожидается неустойчивая погода.

В субботу воздух прогреется до 30 градусов по Цельсию. Местами возможен короткий грозовой дождь.

В воскресенье температура упадет до 25 градусов по Цельсию. Усилится ветер, местами ожидается гроза.

В понедельник температура упадет до 20 градусов по Цельсию. Ожидается северный и северо-восточный ветер. В начале новой рабочей недели температура будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Плохая погода сохранится до середины следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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