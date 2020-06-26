В Рязанскую область придет похолодание
Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие выходные 27-28 июня на территории области ожидается неустойчивая погода.
В субботу воздух прогреется до 30 градусов по Цельсию. Местами возможен короткий грозовой дождь.
В воскресенье температура упадет до 25 градусов по Цельсию. Усилится ветер, местами ожидается гроза.
В понедельник температура упадет до 20 градусов по Цельсию. Ожидается северный и северо-восточный ветер. В начале новой рабочей недели температура будет на 2-4 градуса ниже климатической нормы. Плохая погода сохранится до середины следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»