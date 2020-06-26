COVID-19 в Рязани на 26 июня: 402 человека в больницах, 38 - в тяжелом состоянии
Вечером в четверг, 26 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал свежие данные по заболеваемости в регионе.
Всего по состоянию на 18.00 26 июня в больницах Рязанской области находятся 402 пациента с COVID-19, в том числе четверо детей. Состояние 67 человек врачи оценивают, как удовлетворительное. 297 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести. 38 – в тяжелом, из них 10 человек подключены к ИВЛ.
Остальные заболевшие переносят заболевание в легкой форме и находятся дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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