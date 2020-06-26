Администрация Рязани незаконно передала земли санаторию «Старица»

26 Июнь 2020 2020-06-26T17:45:58+03:00

Изменить размер текста: A A

25 июня 20-й арбитражный апелляционный суд поддержал позицию регионального УФАС о незаконной передаче санаторию «Старица» земельных участков.

Антимонопольщики выявили признаки нарушения законодательства при передаче санаторию двух земельных участков, расположенных в поселке Солотча. Участки переданы на основании соглашения, заключенного между Дирекцией благоустройства Рязани и санаторием.

Как указали в УФАС, целью соглашения являлось благоустройство и содержание в надлежащем состоянии земельных участков вблизи санатория.

«Вместе с тем санаторию предоставлялось право использования земельных участков с размещением на них нестационарных объектов, которые активно задействовались при осуществлении предпринимательской деятельности санаторием. При условиях полного отсутствия конкуренции такое использование государственных ресурсов противоречит требованиям антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

В связи с указанными обстоятельствами рязанское УФАС России выдало Дирекции благоустройства Рязани предупреждение о необходимости расторжения соглашения, заключенного с санаторием «Старица». Не согласившись с предупреждением, санаторий обжаловал его в судебном порядке. Однако суды двух инстанций оснований для удовлетворения заявленных требований не нашли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU