2020-06-26T17:45:58+03:00
Общество

Администрация Рязани незаконно передала земли санаторию «Старица»

Суд в двух инстанциях подтвердил правоту антимонопольной службы
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25 июня 20-й арбитражный апелляционный суд поддержал позицию регионального УФАС о незаконной передаче санаторию «Старица» земельных участков.

Антимонопольщики выявили признаки нарушения законодательства при передаче санаторию двух земельных участков, расположенных в поселке Солотча. Участки переданы на основании соглашения, заключенного между Дирекцией благоустройства Рязани и санаторием.

Как указали в УФАС, целью соглашения являлось благоустройство и содержание в надлежащем состоянии земельных участков вблизи санатория.

«Вместе с тем санаторию предоставлялось право использования земельных участков с размещением на них нестационарных объектов, которые активно задействовались при осуществлении предпринимательской деятельности санаторием. При условиях полного отсутствия конкуренции такое использование государственных ресурсов противоречит требованиям антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

В связи с указанными обстоятельствами рязанское УФАС России выдало Дирекции благоустройства Рязани предупреждение о необходимости расторжения соглашения, заключенного с санаторием «Старица». Не согласившись с предупреждением, санаторий обжаловал его в судебном порядке. Однако суды двух инстанций оснований для удовлетворения заявленных требований не нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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