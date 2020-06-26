В центре Рязани сократили время ожидания зеленого сигнала светофора
На перекрестке улиц Ленина и Соборная изменился режим работы светофора, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Сделано это для обеспечения безопасности дорожного движения.
По данным управления благоустройства, эти меры помогут значительно сократить время ожидания зеленого сигнала светофора для пешеходов, ориентировочно с 215 до 140 секунд.
«Изменения в режиме работы светофора позволят осуществлять движение транспорта с правой полосы на улице Ленина в любом направлении – налево, направо и прямо – кроме разворота. Указанные изменения в организацию движения вносятся в тестовом режиме сроком на один месяц», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU