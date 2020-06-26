В центре Рязани сократили время ожидания зеленого сигнала светофора

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:00:38+03:00

Кроме того, изменения в режиме работы светофора позволят автомобилистам двигаться с правой полосы на улице Ленина в любом направлении – налево, направо и прямо

Изменить размер текста: A A

На перекрестке улиц Ленина и Соборная изменился режим работы светофора, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Сделано это для обеспечения безопасности дорожного движения.

По данным управления благоустройства, эти меры помогут значительно сократить время ожидания зеленого сигнала светофора для пешеходов, ориентировочно с 215 до 140 секунд.

«Изменения в режиме работы светофора позволят осуществлять движение транспорта с правой полосы на улице Ленина в любом направлении – налево, направо и прямо – кроме разворота. Указанные изменения в организацию движения вносятся в тестовом режиме сроком на один месяц», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU