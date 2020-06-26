2020-06-26T16:09:23+03:00
Общество

Рашид Бултачеев еще 5 лет будет имамом рязанских мусульман

За него проголосовали на съезде Рязанского Мухтасибата 25 июня
Антон ВОХЕЧ
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Бултачеев с благодарностью губернатора Рязанской области. Фото: сайт мусульман России.Бултачеев с благодарностью губернатора Рязанской области. Фото: сайт мусульман России.
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Съезд Духовного управления мусульман Рязанской области единогласно проголосовал за кандидатуру на новый пятилетний срок Рашид-хазрата Бултачеева, которого муфтий Гайнутдин утвердит в должности имама-мухтасиба. Об этом сообщил сайт «Мусульмане России».

Юбилейный съезд Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Рязанской области(Рязанский Мухтасибат) состоялся 25 июня. Организация отметила свое десятилетие.

Рашиду Бултачееву было вручена Благодарность губернатора Рязанской области Николая Любимова, в тексте которой сказано: «За плодотворную деятельность по сохранению и приумножению культуры и исторического наследия Рязанской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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