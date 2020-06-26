Рашид Бултачеев еще 5 лет будет имамом рязанских мусульман

26 Июнь 2020 2020-06-26T16:09:23+03:00

За него проголосовали на съезде Рязанского Мухтасибата 25 июня

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Съезд Духовного управления мусульман Рязанской области единогласно проголосовал за кандидатуру на новый пятилетний срок Рашид-хазрата Бултачеева, которого муфтий Гайнутдин утвердит в должности имама-мухтасиба. Об этом сообщил сайт «Мусульмане России».

Юбилейный съезд Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Рязанской области(Рязанский Мухтасибат) состоялся 25 июня. Организация отметила свое десятилетие.

Рашиду Бултачееву было вручена Благодарность губернатора Рязанской области Николая Любимова, в тексте которой сказано: «За плодотворную деятельность по сохранению и приумножению культуры и исторического наследия Рязанской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU