26 Июнь 2020 2020-06-26T10:26:18+03:00

В Рязани завершились поиски 36-летней женщины в футболке с голубыми бабочками.

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В Рязани завершились поиски 36-летней Любови Козырской, которая не выходила на связь с родственниками с 8 июня, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении волонтеров.

Напомним, женщина ушла из дома 8 июня в футболке с голубыми бабочками. На ее поиски бросились не только волонтеры «Лизы», но и простые рязанцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU