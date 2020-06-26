В Рязани завершились поиски 36-летней женщины в футболке с голубыми бабочками
В Рязани завершились поиски 36-летней Любови Козырской, которая не выходила на связь с родственниками с 8 июня, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
«Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении волонтеров.
Напомним, женщина ушла из дома 8 июня в футболке с голубыми бабочками. На ее поиски бросились не только волонтеры «Лизы», но и простые рязанцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU