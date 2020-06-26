«Представьте раковину на кухне». Сорокина рассказала, как решат проблему с потопами на Московском шоссе
25 июня депутаты Рязанской городской Думы попросили главу администрации Елену Сорокину отчитаться о ливневых канализациях на Московском шоссе у ТД «Барс». Мэр сообщила, что есть два варианта решения проблемы
— Это либо выравнивать дорогу, но тогда придется поднимать железнодорожный мост, — сказала Сорокина. — Второй вариант - увеличить пропускную способность дождеприемника. Это наиболее реалистичный вариант. Представьте, у вас на кухне слив в раковине работает исправно. А попробуйте быстро вылить пятилитровую кастрюлю: вода уйдет, но не сразу.
На помним, 18 июня, после осмотра дорожного покрытия на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной губернатор Николай Любимов распорядился привести в порядок все без исключения люки инженерных коммуникаций в Рязани.
Любимов заметил, что до сих пор у профильных служб «отсутствует полное понимание о владельцах таких объектов, а значит, ответственных организациях».
— Естественно, это не устраивает меня как губернатора. Команда была четкая – всех владельцев выявить, — заявил глава региона. — Если их нет, тогда это ответственность управления благоустройства города. Провести эту работу на центральных улицах нужно максимум за лето, а до конца года разобраться со всеми остальными колодцами (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU