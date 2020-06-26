2020-06-26T08:13:09+03:00
Недвижимость

Движение транспорта по улице Островского в Рязани частично ограничат

Будут ремонтировать канализационный коллектор
Антон ВОХЕЧ
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Автомобилистам следует обратить внимание на изменение схемы движения.Автомобилистам следует обратить внимание на изменение схемы движения.Фото: Павел АВЕРИН
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В связи с проведением капитального ремонта канализационного коллектора по улице Островского с 8:00 26 июня до 20:00 2 июля будет ограничено движение транспорта по двум полосам движения на участке от дома №46 до дома №57 в сторону улицы Стройкова, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

На это следует обратить внимание автомобилистам. Тем, кто ездит на общественном транспорте, следует знать, что в указанный период изменится схема движения автобусов и троллейбусов:

- автобусы маршрута №23 на участке пути между остановками «Технологический колледж» и «ул. Ленинского Комсомола» следуют по ул. Островского в прямом и обратном направлении;

- автобусы маршрутов №№32, 49, 62, 82 на участке пути между остановками «ТРК «Полетаевский» и «ул. Ленинского Комсомола» следуют по Черновицкой ул., ул. Островского в прямом и обратном направлении;

- автобусы маршрута №58 на участке пути между остановками «Дворец молодежи» и «ул. Ленинского Комсомола» следуют по ул. Гагарина, ул. Ленинского Комсомола в прямом и обратном направлении;

- троллейбусы маршрута №12 от конечного остановочного пункта «Завод Рязцветмет» следуют до остановки «Памятник Ф. Полетаеву», далее в обратном направлении;

- троллейбусы маршрута №5 следуют по маршруту: ул. Строителей – памятник Ф. Полетаеву, далее в обратном направлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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