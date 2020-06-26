Скончалась 79-летняя рязанка с подтвержденным тестом на COVID-19

26 Июнь 2020 2020-06-26T00:22:12+03:00

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В четверг, 25 июня, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Рязанской области сообщил о смерти 79-летней женщины с положительным тестом на COVID-19. Сообщается, что пенсионерка около месяца провела в больнице. У нее выявили двустороннюю пневмонию. Известно также, что женщина имела сопутствующие хронические заболевания. Несмотря на все усилия медиков, спасти ее жизни не удалось.

Окончательная причина смерти станет ясна после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.

Напомним, что во вторник, 23 июня, в Рязани скончался 75-летний мужчина, также имевший положительный тест на COVID-19.

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Оперативный штаб опубликовал свежие данные по заболеваемости в регионе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU