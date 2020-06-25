Под Рязанью из грузовика на дорогу высыпались трубы. Попутка не смогла уйти от столкновения
В четверг, 25 июня, около 19.00 в Рязанском районе на автодороге Рязань – Ряжск произошло выпадение груза из грузового автомобиля на проезжую часть. Из грузовика Renault с полуприцепом, которым управлял 54-летний рязанец, на дорогу вывалились металлические трубы. Автомобиль Volkswagen Polo, двигавшийся в попутном направлении, налетел на препятствие. Легковой машиной управляла 40-летняя рязанка.
В результате ДТП 64-летняя и трехлетняя пассажирки легкового автомобиля получили травмы. Обе пострадавшие доставлены в больницу.
Обстоятельства автоаварии уточняются.
Фото с места ДТП. Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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