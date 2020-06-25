Депутаты гордумы рассмотрели отчет о деятельности администрации Рязани за 2019 год

25 Июнь 2020 2020-06-25T21:13:17+03:00

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На заседании Рязанской городской Думы 25 июня с докладом выступила глава администрации Рязани Елена Сорокина. В частности, она отметила значительную работу по благоустройству города. В 2019 году на благоустройство 10 общественных территорий города Рязани было направлено 254 млн. рублей. Работы проведены в парках Гагарина, Морской славы, ЦПКиО, Верхнем городском парке, в скверах Скобелева, у кинотеатра «Октябрь» и на улице Станкозаводской, а также в районе улице Новослободской, в Новопавловской роще и в районе ДК «Приокский». Также было отремонтировано 17 дворов, в 55 городских дворах установлено детское игровое и спортивное оборудование. В рамках реализации проектов местных инициатив выполнено благоустройство 24 территорий. Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог в прошлом году составила около 18 км (работы были выполнены на 20 участках).

Елена Сорокина напомнила, что в 2019 году произошел переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами. За весь цикл работы с отходами несет ответственность региональный оператор. На муниципалитеты возлагаются полномочия по созданию и содержанию мест накопления ТКО, определению схемы их размещения и ведению реестра. В прошлом году администрацией было отработано более 1,5 тыс. заявок о согласовании создания площадок накопления твердых коммунальных отходов.

На капитальный ремонт магистральных теплосетей в прошлом году было выделено 210 млн. рублей. Это позволило капитально отремонтировать более 5 км сетей на 10 участках (пр. Завражнова, ул. Вокзальная, 2 участка ул. Новоселов, ул. Татарская, 3 участка ул. Грибоедова, Ряжское шоссе, ул. Тимуровцев). В текущем году планирует капитально отремонтировать 4,3 км сетей на 10 участках магистральных трубопроводов. Также предприятие направит около 74 млн. руб. собственных средств на текущий ремонт тепловых сетей и оборудования центральных тепловых пунктов и котельных.

Заседание гордумы проводится с соблюдение всех требований, предписанных Роспотребнадзором.

Водоканал в прошлом году провел капитальный ремонт участка коллектора на перекрестке Московского и Михайловского шоссе. Также в 2019 году МП «Водоканал» были выделены субсидии из областного и городского бюджетов в общей сумме 51,7 млн. руб. на капитальный ремонт двух участков сетей водоотведения (на ул. Островского и ул. Циолковского).

В транспортной сфере Рязани в 2019 году произошли серьезные изменения. Рязанская автоколонна № 1310 была признана банкротом. МУП «УРТ», приступило к регулярным перевозкам пассажиров не только электрическим, но и автомобильным транспортом. Принимались меры по увеличению подвижного состава предприятия. В прошлом году по инвестиционному соглашению поступило 40 автобусов. В январе этого года из Москвы в Рязань передано 78 троллейбусов. С учетом потребностей населения ведутся постоянные работы по оптимизации действующей маршрутной сети. В 2019 году изменены схемы движения на 4 городских маршрутах и установлены новые автобусные маршруты - № 22 (пос. Солотча), № 46 (Семчино - Олимпийский городок).

Что касается строительства учреждений социальной сферы, то в 2019 открылся новый детский сад № 36 в микрорайоне Кальное, построен детский сад № 37 в Олимпийском городке. В настоящее время ведется строительство детского сада на 290 мест в 7-м микрорайоне Песочни. Продолжается возведение пристроек к детским садам - в прошлом году создано 380 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в этом году будет введено еще 400 мест. Завершается строительство школы в Горроще на 1100 мест.

Кроме того, в прошлом году открылось новое здание школы искусств № 2 в Недостоево и завершился первый этап модернизации Центральной городской библиотеки им. Есенина.

В 2019 году в Рязани в стадии реализации насчитывалось 113 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 112 млрд. рублей и перспективой создания более 3,5 тыс. рабочих мест.

Депутаты Сергей Еремин и Лариса Максимова.

Заслушав отчет администрации, депутаты Рязанской городской Думы задали ряд вопросов. Депутаты Александр Сидоров и Павел Ахунов подняли вопрос развития системы водоснабжения и водоотведения в Рязани, чтобы в дальнейшем избежать ситуации с «рыбным» запахом питьевой воды. Елена Сорокина пояснила, что будут проведены работы по очистке иловых отложений и рыбозащитного устройства на водозаборе Окской ОВС. Осенью намечено проведение реконструкции водозаборного устройства и его вынос из Дядьковского затона в русловую зону Оки, где глубина иловых отложений меньше, а течение сильнее. Кроме того, Рязань вошла в федеральный проект «Чистая вода», что позволит проектировать и построить три новых артезианских скважины.

Депутат Елена Волкова спросила про выполнение пожеланий рязанцев, прозвучавших в ходе публичных слушаний. Елена Сорокина отметила, что выполнено более 90% на сумму свыше 450 млн. рублей. Работа по остальным предложениям ведется. В частности, одно из предложений касалось строительства школы в Кальном, в данный момент готовится проектная документация. Также жители просили построить школу и детский сад в микрорайоне Семчино, проект по саду уже готов, школа также будет спроектирована.

Тему развития учреждений социальной сферы продолжил депутат Андрей Семенюк. Он обратил внимание на проблему отсутствия свободных земельных участков для размещения школ и детских садов. Глава администрации пояснила, что уже 7 земельных участков для строительства учреждений соцсферы передано от собственников, еще столько же участков зарезервировано администрацией для школ и детских садов.

Депутат Денис Сидоров.

Депутаты Дмитрий Репников и Денис Сидоров задали вопросы о мерах поддержки и дальнейшем развитии муниципального транспорта. Как сообщила Елена Сорокина, для улучшения транспортного обслуживания населения УРТ планирует выкупить у автоколонны 5 автобусов «Нефаз», за счет оптимизации средств приобрести 10 автобусов среднего класса вместимости. Кроме того, осенью ожидается поступление еще 50 автобусов из Москвы.

Также депутатов интересовали вопросы сохранения архитектурного наследия, состояния ливневой канализации, дальнейшего развития города, оценки эффективности выполнения муниципальных программ и судьба помещений хлебозавода №1. По поводу помещений Елена Сорокина пояснила, что они будут использованы по назначению. Один из вариантов – организация сухарно-бараночного производства.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU