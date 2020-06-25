COVID-19 в Рязани на 25 июня: 104 человека поправились, 38 - в тяжелом состоянии

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:15:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в четверг, 25 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал свежие данные по заболеваемости в регионе.

Всего по состоянию на 18.00 25 июня в больницах Рязанской области находятся 415 пациентов с COVID-19, в том числе семь детей. Состояние 64 человек врачи оценивают, как удовлетворительное. 313 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

38 – в тяжелом, из них 11 человек подключены к ИВЛ.

Остальные заболевшие переносят заболевание в легкой форме и находятся дома.

25 июня поправились 104 человека, 31 из них проходили лечение в больницах. Всего с начала пандемии количество выздоровевших в Рязанской области достигло 3398 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

75-летний рязанец более месяца боролся с COVID-19, но все же проиграл

В больнице умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU