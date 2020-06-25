COVID-19 в Рязани на 25 июня: 104 человека поправились, 38 - в тяжелом состоянии
Вечером в четверг, 25 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал свежие данные по заболеваемости в регионе.
Всего по состоянию на 18.00 25 июня в больницах Рязанской области находятся 415 пациентов с COVID-19, в том числе семь детей. Состояние 64 человек врачи оценивают, как удовлетворительное. 313 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.
38 – в тяжелом, из них 11 человек подключены к ИВЛ.
Остальные заболевшие переносят заболевание в легкой форме и находятся дома.
25 июня поправились 104 человека, 31 из них проходили лечение в больницах. Всего с начала пандемии количество выздоровевших в Рязанской области достигло 3398 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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