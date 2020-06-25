2020-06-25T20:15:37+03:00
Коронавирус Covid-19

COVID-19 в Рязани на 25 июня: 104 человека поправились, 38 - в тяжелом состоянии

Оперативный штаб опубликовал свежие данные по заболеваемости в регионе
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером в четверг, 25 июня, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области опубликовал свежие данные по заболеваемости в регионе.

Всего по состоянию на 18.00 25 июня в больницах Рязанской области находятся 415 пациентов с COVID-19, в том числе семь детей. Состояние 64 человек врачи оценивают, как удовлетворительное. 313 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести.

38 – в тяжелом, из них 11 человек подключены к ИВЛ.

Остальные заболевшие переносят заболевание в легкой форме и находятся дома.

25 июня поправились 104 человека, 31 из них проходили лечение в больницах. Всего с начала пандемии количество выздоровевших в Рязанской области достигло 3398 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

75-летний рязанец более месяца боролся с COVID-19, но все же проиграл

В больнице умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
COVID-19 в Рязани на 25 июня: 104 человека поправились, 38 - в тяжелом состоянии
Юлия Рокотянская пообщалась с прокурором Советского района Шмельковым
СК начал проверку по факту падения ребенка с шестого этажа на улице Советской Армии в Рязани
Как рязанцы будут праздновать День молодежи при пандемии коронавируса
На улице Новоселов из окна выпал 65-летний пенсионер
Липчанин предстанет перед судом за убийство в Рязанской области
Из-за ремонта водоотвода под путепроводом на Московском шоссе в Рязани перекроют три полосы
В Рязани выделили дополнительные деньги на строительство учреждений социальной сферы
Глава администрации Рязани: «Стоимость проезда сохраним, льготы в некоторых маршрутках планируем отменить»
Рязанская гордума утвердила дату Дня города
Tele2 запускает тариф для геймеров
Елена Сорокина объяснила, почему вода из кранов в Рязани пахнет рыбой
Около 5 тысяч рязанцев болеют коронавирусом
Рязанцам рассказали, кто будет наблюдать за голосованием по поправкам
Полиция начала проверку по факту порчи баннеров в Рязани
Администрация срочно разыскивает наследников квартиры в Рязани
В Рязани в ДТП с автобусом пострадали двое пассажиров
На трассе в Клепиковском районе насмерть сбили лося
В Рязани испортили баннеры с призывом голосовать за поправки в Конституцию РФ
38 пациентов рязанских больниц с коронавирусом - в тяжелом состоянии
Рязанцы встретили десантников, принимавших участие в Параде Победы
Региональный минтранс прокомментировал строительство продолжения Северного обхода Рязани
В изготовлении кабриолета Сергея Шойгу приняли участие рязанцы
ХК «Рязань» проведет семь контрольных матчей
Состоялось общее собрание рязанского отделения партии «ЗА ПРАВДУ»