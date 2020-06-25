Юлия Рокотянская пообщалась с прокурором Советского района Шмельковым

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:08:12+03:00

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Глава Рязани Юлия Рокотянская встретилась прокурором Советского района Романом Шмельковым.

Председатель городской Думы обсудила со Шмельковым взаимодействия органов прокуратуры и городской Думы в вопросах правотворческой деятельности, обеспечения законности муниципальных правовых актов, принимаемых Рязанской городской Думой.

Напомним, Роман Шмелько возглавил прокуратуру Советского района после того, как прежний прокурор Роман Никонов 11 марта 2020 года покинул должность по собственному желанию. Этому, возможно, предшествовали и скандалы вокруг его имени, связанные с захватом и ликвидацией водозабора и строительством на его месте многоквартирных домов (читать подробнее).

Отметим, что разговоры о назначении Романа Шмелькова ходили с апреля этого года. Оставалось дождаться приказа генпрокурора.

ДОСЬЕ «КП»

Шмельков Роман Витальевич родился в 1976 году в Сасове.

В 1998 году окончил юрфак РГУ имени Есенина.

С 1998 года работал следователем, с 2002 по 2004 год – старшим следователем Сасовской прокуратуры.

С 2004 являлся заместителем Сасовского межрайонного прокурора.

С 10 декабря 2018 года возглавлял прокуратуру Спасского района.

ИСТОЧНИК KP.RU