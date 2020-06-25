СК начал проверку по факту падения ребенка с шестого этажа на улице Советской Армии в Рязани

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:51:26+03:00

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Железнодорожный межрайонный следственный комитет города Рязань СК России по Рязанской области начал доследственную проверку по факту падения из окна шестого этажа на улице Советской армии ребенка 2018 года рождения.

По предварительным данным, ребенок взобрался по дивану на окно, облокотился на москитную сетку и вывалился на улицу. В этот момент в квартире находилась мама ребенка и ее сестра, которые на какое-то мгновение упустили ситуацию из внимания.

В региональном минздраве «Комсомольской правде» сообщили, что состояние младенца крайне тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU