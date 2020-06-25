2020-06-25T17:35:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Как рязанцы будут праздновать День молодежи при пандемии коронавируса

Праздник, если заранее не постараться, можно будет отметить лишь в ресторанах, барах и кафе
Антон ВОХЕЧ
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Алкоголь в розничных сетях будет под запретом. Фото из архива "КП"-Рязань".Алкоголь в розничных сетях будет под запретом. Фото из архива "КП"-Рязань".
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27 июня на территории Рязанской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Этот запрет связан с празднованием Дня молодежи. Однако он не распространяется на розничную продажу, которую осуществляют именно те организации и индивидуальные предприниматели, которые относятся к сфере общественного питания. Стало быть, День молодежи можно отпраздновать, и даже с размахом, лишь в барах, кафе и ресторанах. В период пандемии.

Напомним, что губернатор Рязанской области после отмены ряда ограничений на своей странице в социальных сетях раскритиковал владельцев ресторанов и кафе за нарушение санитарных норм и несоблюдение ограничений. И практически сразу же, позабыв о противоэпидемических мерах, рязанцы во главе с Любимовым вышли встречать десантников, вернувшихся после шествия по Красной площади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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