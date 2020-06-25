На улице Новоселов из окна выпал 65-летний пенсионер

25 Июнь 2020 2020-06-25T17:12:28+03:00

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Днем 25 июня из окна на улице Новоселов выпал 65-летний пенсионер. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

По факту обнаружения трупа Железнодорожным МСО Рязани проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее обязанности прокурора Советского района исполняла Ольга Ткачева, прежний прокурор Роман Никонов 11 марта 2020 года покинул должность по собственному желанию. Этому, возможно, предшествовали и скандалы вокруг его имени, связанные с захватом и ликвидацией водозабора и строительством на его месте многоквартирных домов (читать подробнее).

Отметим, что разговоры о назначении Романа Шмелькова ходили с апреля этого года. Оставалось дождаться приказа генпрокурора.

ДОСЬЕ «КП»

Шмельков Роман Витальевич родился в 1976 году в Сасове.

В 1998 году окончил юрфак РГУ имени Есенина.

С 1998 года работал следователем, с 2002 по 2004 год – старшим следователем Сасовской прокуратуры.

С 2004 являлся заместителем Сасовского межрайонного прокурора.

С 10 декабря 2018 года возглавлял прокуратуру Спасского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU