Липчанин предстанет перед судом за убийство в Рязанской области
Вечером 22 ноября прошлого года 43-летний липчанин вместе со своим знакомым ехал на такси из родного города в Москву. Кроме них и водителя такси в машине находился еще один пассажир. Мужчины во время поездки распивали спиртное. Когда машина находилась на территории Михайловского района, между обвиняемым средних лет и его новым 27-летним знакомым возникла ссора.Затем она переросла в драку. Результат плачевный: молодой мужчина от полученных телесных повреждений через некоторое время скончался.
Пресс-служба СУ СКР по Рязанской области сообщает, что следователи собрали достаточные доказательства для того, чтобы уголовное дело было направлено в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU