Из-за ремонта водоотвода под путепроводом на Московском шоссе в Рязани перекроют три полосы

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:38:53+03:00

В перспективе это должно избежать подтоплений из-за проливных дождей

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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что с 23.00 25 июня (четверг) до 6.00 26 июня (пятница) ограничат движения под путепроводом на Московском шоссе в районе пересечения с улицей Вокзальной. Полосы, предназначенные для движения со стороны ТД «Барс», перекроют полностью. Движение в обоих направлениях будет осуществляться через пролет путепровода, предназначенный для движения из города.

Место проведения ремонтных работ будет огорожено дорожными знаками. В перспективе это должно позволить избежать подтоплений из-за проливных дождей.

Администрация города просит учитывать данную информацию при планировании своих маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU