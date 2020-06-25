В Рязани выделили дополнительные деньги на строительство учреждений социальной сферы

25 Июнь 2020 2020-06-25T15:33:19+03:00

Из них около 557 млн рублей будет дополнительно направлено на строительство общеобразовательной школы в Горроще

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Вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет города был рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы 25 июня. За счет поступивших межбюджетных трансфертов доходная и расходная части бюджета увеличиваются почти на 2 млрд рублей. Из них около 557 млн рублей будет дополнительно направлено на строительство общеобразовательной школы в Горроще. 256,5 млн рублей предусмотрено на дальнейшее строительство детского сада в микрорайоне ДПР 7,7а. Еще 239 млн рублей запланировано на реконструкцию детских садов. 13 млн. рублей поступят на капитальный ремонт школы № 24; еще 3,9 млн рублей – на ремонт детского сада № 48. 700 тысяч рублей планируется на установку ограждения у школы №35. Почти 300 млн рублей - на ремонт дорог; около 265 млн. рублей – на капитальный ремонт коммунальных сетей.

178,7 млн рублей выделено на ремонт дворовых территорий и общественных пространств; 33,2 млн рублей – на ликвидацию несанкционированной свалки в Хамбушево; 25,7 млн рублей - на поддержку проектов местных инициатив. Почти 19 млн рублей направят на содержание и уборку города.

9,5 млн рублей предусмотрено на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в соответствии с указами Президента РФ. Почти 7 млн. рублей направят на обеспечение жильем молодых семей; 2,8 млн рублей – на переселение граждан из аварийного жилья. На 4 млн рублей будут проведены ремонтные работы по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. 4,6 млн рублей будет направлено на проведение капремонта и приобретение специального оборудования для создания доступной среды детям-инвалидам в детских садах и учреждениях дополнительного образования.

Вместе с тем, с учетом введения режима повышенной готовности из-за пандемии за апрель и май бюджет Рязани недополучил более 102 млн рублей доходов. Значительно сократились поступления от налогов и арендной платы. Но из-за приостановки работы учреждений образования, спорта и культуры и отмены массовых мероприятий сложилась экономия. Сэкономленные средства направлены на софинансирование, необходимое для участия в федеральных и областных программах. Так, 18,5 млн рублей запланировано на содержание и реконструкцию светофорных объектов; 11 млн рублей - на ремонт дорог; 7,2 млн рублей – на содержание объектов инженерной защиты; еще 7 млн рублей – на благоустройство общественных территорий; 3,5 млн рублей – на содержание объектов благоустройства в Солотче; 2,3 млн. рублей – на содержание мест захоронения. 30,5 млн. рублей будет направлено на возмещение недополученных доходов предприятиям транспорта за перевозку льготных категорий граждан. На 9,2 млн рублей увеличивается софинансирование строительства пристроек к детским садам №№22, 108, 112, 125, 140; 1,8 млн рублей направлено на реконструкцию теплосети на ул. Зубковой.

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ИСТОЧНИК KP.RU