Глава администрации Рязани: «Стоимость проезда сохраним, льготы в некоторых маршрутках планируем отменить»

25 Июнь 2020 2020-06-25T14:53:20+03:00

25 июня Елена Сорокина отчитывалась перед депутатами гордумы по итогам 2019 года

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В четверг, 25 июня, глава администрации Рязани Елена Сорокина отчитывалась перед депутатами Рязанской городской Думы об итогах работы в 2019 году.

Рассказывая о ситуации с общественным транспортом, Елена Борисовна отметила, что убыток УРТ в прошлом году составил более 30 миллионов рублей. Связано это с несколькими обстоятельствами: принятие имущества и лизинговых платежей обанкротившейся «Автоколонны 1310», увеличения фонда зарплаты и уменьшения пассажиропотока из-за предоставления льгот коммерческими перевозчиками.

Глава администрации Рязани также сообщила, что планируется сохранить стоимость проезда в общественном транспорте на нынешнем уровне – 23 рубля. При этом она отметила, что льготный проезд в коммерческом транспорте на маршрутах, дублирующих муниципальный транспорт, скорее всего, будет отменен.

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ИСТОЧНИК KP.RU