Рязанская гордума утвердила дату Дня города
Четверг, 1 августа, на очередном заведении Рязанской городской Думы депутаты утвердили дату празднования Дня города. Торжества пройдут 1 августа (суббота).
В случае если эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшиться, празднование Дня города перенесут на более поздний срок – было отмечено на заседании.
Напомним, что ранее 17 июня дату проведения Дня города 1 августа ободрил профильный комитет гордумы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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