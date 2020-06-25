2020-06-25T13:37:03+03:00
Общество

Рязанская гордума утвердила дату Дня города

Торжества состоятся, если позволит эпидемиологическая обстановка
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Фото из архива "КП-Рязань".Фото из архива "КП-Рязань".
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Четверг, 1 августа, на очередном заведении Рязанской городской Думы депутаты утвердили дату празднования Дня города. Торжества пройдут 1 августа (суббота).

В случае если эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшиться, празднование Дня города перенесут на более поздний срок – было отмечено на заседании.

Напомним, что ранее 17 июня дату проведения Дня города 1 августа ободрил профильный комитет гордумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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