Рязанская гордума утвердила дату Дня города

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:37:03+03:00

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Четверг, 1 августа, на очередном заведении Рязанской городской Думы депутаты утвердили дату празднования Дня города. Торжества пройдут 1 августа (суббота).

В случае если эпидемиологическая обстановка в регионе ухудшиться, празднование Дня города перенесут на более поздний срок – было отмечено на заседании.

Напомним, что ранее 17 июня дату проведения Дня города 1 августа ободрил профильный комитет гордумы.

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Чтобы родственники успели откликнуться, им отвели 30 дней (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU