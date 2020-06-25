25 Июнь 2020 2020-06-25T12:28:57+03:00

Около 5 тысяч рязанцев болеют коронавирусом. Последние новости на 25 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Опергруппа опубликовала последние новости по коронавирсу в Рязани и области на 25 июня

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25 июня в Рязанской области выявили 41 случай заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. С начала пандемии в Рязанском регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 4984 человек. Еще 43 положительных теста находится на подтверждении в Минздраве.

Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 5027 человек.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - не устают передавать чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU