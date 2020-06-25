Рязанцам рассказали, кто будет наблюдать за голосованием по поправкам

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:18:33+03:00

По данным председателя региональной ОП Натальи Гришиной, 29 партий и общественных объединений направят на участки своих представителей

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23 июня состоялась пресс-конференция, главной темой которой стала организация в Рязанской области наблюдения за ходом волеизъявления граждан по вопросу в несения поправок в главный закон страны - Конституцию Российской Федерации.

«Легитимность и достоверность не должны вызывать сомнений»

Председатель общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина рассказала о готовности пула наблюдателей к работе и о том, что у желающих включиться в процесс еще есть время.

- Соглашение о сотрудничестве при проведении наблюдения за голосованием общественная палата заключила с 29 отделениями политических партий, общественными объединениями и организациями. Почти шесть тысяч граждан получили мандат общественного наблюдателя и уже 25 июня направятся на участки для голосования. При этом срок предоставления документов от кандидатов в наблюдатели продлен до 29 июня включительно, - сообщила Гришина и добавила: - По моему мнению, это расширяет базу общественного контроля. Легитимность процедуры и достоверность результатов голосования ни у кого не должна вызывать сомнений.

Также председатель общественной палаты рассказала о том, что наблюдатели прошли инструктаж и познакомились с так называемым «Кодексом этики», подготовленным федеральной ОП.

«Ограничительные меры вносят свои коррективы»

Зашла речь на пресс-конференции и о противоэпидемических мерах, без которых на голосовании по поправкам никак не обойтись.

- Ограничительные меры, связанные с профилактикой заболеваемости, вносят свои коррективы в процедуру голосования. Поэтому принято решение проводить его в течение недели, чтобы избежать скопления большого количества людей на участках, – объяснила Наталья Гришина.

В свою очередь, заместитель председателя облизбиркома Дмитрий Боков добавил, что безопасность голосования является крайне важной, и выразил уверенность в том, что предпринимаемые в регионе санитарные противоэпидемические меры должны справиться с этой задачей.

- Потоки голосующих будут регулироваться, чтобы избежать скученности на участках. И если статистика по числу проголосовавших будет обновляться постоянно в течение дня, то подсчет голосов произведут только 1 июля, в заключительный день общероссийского голосования, - подчеркнул Боков.

Стоит отметить, что это далеко не первый в истории общественной палаты опыт наблюдения за волеизъявлением граждан. Так в частности, в 2017 году на выборах губернатора, а в 2018 году - президента РФ, Рязанская область была выбрана в качестве пилотного региона, в котором ОП отрабатывала этот навык.

НАША СПРАВКА

Голосование продлится семь дней - с 25 июня по 1 июля. Это сделали, для того чтобы не собирать сразу много людей на участках. Режим их работы в июне может отличаться в разных местах, но 1 июля большинство пунктов откроется в 8.00 и закроется в 20.00 по местному времени.

Кроме того, все желающие могут проголосовать дома с 25 июня по 1 июля. Для этого достаточно подать заявку на портале госуслуг или позвонить в свою участковую комиссию. Никаких уважительных причин указывать не нужно.

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ИСТОЧНИК KP.RU