Полиция начала проверку по факту порчи баннеров в Рязани
Сотрудники ОМВД Рязани по Железнодорожному округу 25 июня по собственной инициативе начали проверку по факту порчи информирующих баннеров на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Утром этого же дня мы писали о том, что ночью неизвестные испортили баннеры, призывающие граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ. На Московском шоссе между торговым домом «Барс» и вокзалом «Рязань-2» на четырех баннерах появилась яркая надпись «НЕТ».
Напомним, что 22 июня сотрудники полиции зарегистрировали факт повреждения экспозиции военной техники в сквере у Памятника советско-польского братства по оружию.
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ИСТОЧНИК KP.RU