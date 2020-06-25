2020-06-25T12:12:18+03:00
Происшествия

Полиция начала проверку по факту порчи баннеров в Рязани

В ночь на 25 июня на плакатах вдоль дороги, призывающих голосовать за поправки в Констьитуцию, появилась надпись «НЕТ»
Антон ВОХЕЧ
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Категоричная новость появилась ночью. Фото из архива "КП"-Рязань".Категоричная новость появилась ночью. Фото из архива "КП"-Рязань".
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Сотрудники ОМВД Рязани по Железнодорожному округу 25 июня по собственной инициативе начали проверку по факту порчи информирующих баннеров на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Утром этого же дня мы писали о том, что ночью неизвестные испортили баннеры, призывающие граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ. На Московском шоссе между торговым домом «Барс» и вокзалом «Рязань-2» на четырех баннерах появилась яркая надпись «НЕТ».

Напомним, что 22 июня сотрудники полиции зарегистрировали факт повреждения экспозиции военной техники в сквере у Памятника советско-польского братства по оружию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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