Администрация срочно разыскивает наследников квартиры в Рязани

25 Июнь 2020 2020-06-25T11:56:42+03:00

Изменить размер текста: A A

24 июня администрация Рязани опубликовала в газете «Рязанские ведомости» объявление о розыске наследников скончавшейся 20 августа 2017 года Галины Михайловны Газетовой.

От женщины осталась квартира на улице Черновицкой (квартира №23 в доме №6). Если претенденты на имущество не найдутся, квартира перейдет в муниципальную собственность.

Потенциальных наследников, а также тех, кто может располагать какой-то полезной информацией просят позвонить по телефону (4912) 27-49-31 или обратиться по адресу: улица Пожалостина, 27, кабинет 12. Обратиться необходимо в течение 30 дней с момента публикации объявления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU