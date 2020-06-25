2020-06-25T11:56:42+03:00
Общество

Администрация срочно разыскивает наследников квартиры в Рязани

Чтобы родственники успели откликнуться, им отвели 30 дней
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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24 июня администрация Рязани опубликовала в газете «Рязанские ведомости» объявление о розыске наследников скончавшейся 20 августа 2017 года Галины Михайловны Газетовой.

От женщины осталась квартира на улице Черновицкой (квартира №23 в доме №6). Если претенденты на имущество не найдутся, квартира перейдет в муниципальную собственность.

Потенциальных наследников, а также тех, кто может располагать какой-то полезной информацией просят позвонить по телефону (4912) 27-49-31 или обратиться по адресу: улица Пожалостина, 27, кабинет 12. Обратиться необходимо в течение 30 дней с момента публикации объявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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