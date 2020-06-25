В Рязани в ДТП с автобусом пострадали двое пассажиров
В среду, 24 июня, в Рязани на улице Ленина около дома №9 примерно в 13.15 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. 50-летняя женщина, выезжая задним ходом с парковки перед торговым центром, не убедилась в безопасности маневра. Произошло столкновение с автобусом ПАЗ, которым управлял 52-летний житель Рязани.
В результате дорожного инцидента пострадали двое пассажиров автобуса в возрасте 26-ти и 64-х лет. Им потребовалась медицинская помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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