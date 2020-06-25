2020-06-25T10:55:34+03:00
Происшествия

В Рязани в ДТП с автобусом пострадали двое пассажиров

Дорожный инцидент произошел в среду, 24 июня
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
Изменить размер текста:

В среду, 24 июня, в Рязани на улице Ленина около дома №9 примерно в 13.15 произошло ДТП с участием рейсового автобуса. 50-летняя женщина, выезжая задним ходом с парковки перед торговым центром, не убедилась в безопасности маневра. Произошло столкновение с автобусом ПАЗ, которым управлял 52-летний житель Рязани.

В результате дорожного инцидента пострадали двое пассажиров автобуса в возрасте 26-ти и 64-х лет. Им потребовалась медицинская помощь.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На трассе в Клепиковском районе насмерть сбили лося

Животное в темноте переходило дорогу, а водитель не успел вовремя затормозить [видео] (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава администрации Рязани: «Стоимость проезда сохраним, льготы в некоторых маршрутках планируем отменить»
Рязанская гордума утвердила дату Дня города
Tele2 запускает тариф для геймеров
Елена Сорокина объяснила, почему вода из кранов в Рязани пахнет рыбой
Около 5 тысяч рязанцев болеют коронавирусом
Рязанцам рассказали, кто будет наблюдать за голосованием по поправкам
Полиция начала проверку по факту порчи баннеров в Рязани
Администрация срочно разыскивает наследников квартиры в Рязани
В Рязани в ДТП с автобусом пострадали двое пассажиров
На трассе в Клепиковском районе насмерть сбили лося
В Рязани испортили баннеры с призывом голосовать за поправки в Конституцию РФ
38 пациентов рязанских больниц с коронавирусом - в тяжелом состоянии
Рязанцы встретили десантников, принимавших участие в Параде Победы
Региональный минтранс прокомментировал строительство продолжения Северного обхода Рязани
В изготовлении кабриолета Сергея Шойгу приняли участие рязанцы
ХК «Рязань» проведет семь контрольных матчей
Состоялось общее собрание рязанского отделения партии «ЗА ПРАВДУ»