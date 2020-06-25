На трассе в Клепиковском районе насмерть сбили лося
В ночь на 25 июня в Клепиковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль на скорости сбил лося, переходившего дорогу.
В результате ДТП животное погибло, люди не пострадали, а машина получила механические повреждения.
Подробности ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU