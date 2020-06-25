На трассе в Клепиковском районе насмерть сбили лося

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:16:32+03:00

Животное в темноте переходило дорогу, а водитель не успел вовремя затормозить [видео]

Изменить размер текста: A A

В ночь на 25 июня в Клепиковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль на скорости сбил лося, переходившего дорогу.

В результате ДТП животное погибло, люди не пострадали, а машина получила механические повреждения.

Подробности ДТП уточняются.

rzn_life Сбитый лось на трассе под Рязанью

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU