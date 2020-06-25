2020-06-25T08:44:05+03:00
Общество

В Рязани испортили баннеры с призывом голосовать за поправки в Конституцию РФ

Неизвестные жители областного центра одним словом выразили свою отношение к поправкам
Яков РЫКОВ
Поделиться:
В Рязани испортили баннеры с призывом голосовать за поправки в Конституцию РФ.В Рязани испортили баннеры с призывом голосовать за поправки в Конституцию РФ.Фото: Константин МОГИЛИН
Изменить размер текста:

В ночь на 25 июня неизвестные жители Рязани испортили рекламные баннеры, призывающие граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ. На Московском шоссе между ТД «Барс» и вокзалом «Рязань-2» появилась на четырех баннерах появилась яркая надпись: «НЕТ».

К настоящему моменту неизвестно, обращался ли кто-нибудь в правоохранительные органы с заявлением о порче имущества или вандализме, но то, что не все рязанцы ратуют за внесение поправок и обнуление сроков президента Владимира Путина, это факт.

Подробности уточняются.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Где и когда проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в Рязанской области

Собрали информацию о процедуре, в которой россияне могут принять участие с 25 июня по 1 июля (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава администрации Рязани: «Стоимость проезда сохраним, льготы в некоторых маршрутках планируем отменить»
Рязанская гордума утвердила дату Дня города
Tele2 запускает тариф для геймеров
Елена Сорокина объяснила, почему вода из кранов в Рязани пахнет рыбой
Около 5 тысяч рязанцев болеют коронавирусом
Рязанцам рассказали, кто будет наблюдать за голосованием по поправкам
Полиция начала проверку по факту порчи баннеров в Рязани
Администрация срочно разыскивает наследников квартиры в Рязани
В Рязани в ДТП с автобусом пострадали двое пассажиров
На трассе в Клепиковском районе насмерть сбили лося
В Рязани испортили баннеры с призывом голосовать за поправки в Конституцию РФ
38 пациентов рязанских больниц с коронавирусом - в тяжелом состоянии
Рязанцы встретили десантников, принимавших участие в Параде Победы
Региональный минтранс прокомментировал строительство продолжения Северного обхода Рязани
В изготовлении кабриолета Сергея Шойгу приняли участие рязанцы
ХК «Рязань» проведет семь контрольных матчей
Состоялось общее собрание рязанского отделения партии «ЗА ПРАВДУ»