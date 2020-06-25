В Рязани испортили баннеры с призывом голосовать за поправки в Конституцию РФ
В ночь на 25 июня неизвестные жители Рязани испортили рекламные баннеры, призывающие граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ. На Московском шоссе между ТД «Барс» и вокзалом «Рязань-2» появилась на четырех баннерах появилась яркая надпись: «НЕТ».
К настоящему моменту неизвестно, обращался ли кто-нибудь в правоохранительные органы с заявлением о порче имущества или вандализме, но то, что не все рязанцы ратуют за внесение поправок и обнуление сроков президента Владимира Путина, это факт.
Подробности уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU